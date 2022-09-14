İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı

Adıyaman’da, bir iş yerine kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından ateş açıldı.

Adıyaman'da, bir iş yerine kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından ateş açıldı.


Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi'nde bulunan E.A., isimli kişiye ait iş yeri önünden motosiklet ile geçen kimliği belirsiz iki şahıs tarafından motosiklet üzerinden silahla ateş açıldı. Silahtan çıkan mermiler iş yerinin camlarına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemeler de bulundu. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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