Adıyaman'da işletmelerin çalışma saatleri değiştirildi

Adıyaman'da Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerlerinin çalışma saatiyle ilgili değişiklik kararı aldı.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafeyi azaltmak ve teması azaltmak amacıyla bazı işyerlerinin çalışma saatleri ve günleri konusunda karar aldı.

Alınan kararda, “Perakende olarak; inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, zücaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyumcu, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi gibi diğer işletmelerin, (kendi aldıkları karar ile kapalı olan işletmeler ile bu saatleri aşmamak üzere daha geç açılıp erken kapatma kararı alan işletmelerin kararları devam etmek üzere) hafta içi ve cumartesi günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermesine, Pazar günü ise kapalı olmasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işleminin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.