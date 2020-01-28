Adıyaman'da istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Adıyaman'da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak amacıyla Vali Aykut Pekmez başkanlığında il istihdam ve mesleki eğitim kurulu 2020 yılı birinci toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vererek, 2020 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanacak programlara dair Vali Aykut Pekmez ve kurul üyelerine bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan Vali Aykut Pekmez, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında 2019 yılı içerisinde 128'i istihdam taahhütlü, 99'u istihdam taahhütsüz ve özel politika kursu, 2'si eski hükümlü kendi işini kurmaya yönelik kurs ve 14'ü girişimcilik kursu olmak üzere toplam 242 adet kurs açılmıştır. Bu kurslara bin 821'i erkek, 3 bin 358'i kadın olmak üzere toplam 5 bin 179 kişi katılmıştır. Ayrıca 816 adet İşbaşı Eğitim Programına 2 bin 388'i erkek ve 2 bin 298'i kadın olmak üzere 4 bin 686 kişi katılmıştır. 2019 yılında toplam bin 78 kurs ve işbaşı eğiti programı açılmış bu programlara 4 bin 209'u erkek ve 5 bin 656'sı kadın olmak üzere toplam 9 bin 865 kişi katılmıştır. Toplum yararına programları kapsamında Ocak-Aralık döneminde toplam 62 adet program açılmış bu programlarda bin 692'si erkek ve 2 bin 586'sı kadın olmak üzere toplam 4 bin 278 kişi istihdam edilmiştir. 2019 yılı içerisinde aktif işgücü hizmetleri ve toplum yararına programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 127 Milyon 343 bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 24 Milyon 769 bin TL ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 152 Milyon 112 Bin TL ödeme yapılmıştır. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararları doğrultusunda 2020 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” diye konuştu.