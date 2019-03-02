Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından kablo hırsızları yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kahta İlçesi Koçtepe Köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan araçta kablo hırsızları yakalandı. Sürücülüğünü A.I. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet kablo kesme makası, 1 adet kerpeten, 1 adet İngiliz anahtarı ve 3 çift eldiven görülmesi üzerine, aracın bulunduğu yer civarında yapılan kontrolde Türk Telekom'a ait 15005 mm kalınlığında 170 metre kablonun kesildiği tespit edildi. Çevrede yapılan araştırma neticesinde M.A. isimli şahsın gözcülük yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.