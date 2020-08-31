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Adıyaman'da kaçak Covid-19 test kitleri ele geçirildi

Adıyaman’da polis ekiplerinin 2 medikal firmasında yaptıkları aramada kaçak Covid-19 test kitleri ele geçirdi.

Adıyaman'da polis ekiplerinin 2 medikal firmasında yaptıkları aramada kaçak Covid-19 test kitleri ele geçirdi.


Ticareti yasak olan ve ithali izne tabi olan Covid-19 test kitleri Adıyaman'da operasyon ile ele geçirildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, medikal malzeme satışı yapan bir firmanın işyerinde arama yaptı. Covid-19 test kitlerinin Adıyaman'da satışının yapıldığına yönelik ihbarı üzerine 2 işyerinde yapılan aramada 75 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi.


Şüpheli firma sahibi şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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