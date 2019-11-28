İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da kaçak kazı yapanlara gözaltı

Adıyaman’da kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alarak harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri olayda, dedektör, kazma, kürek, çekiç ve keser ele geçirdi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.