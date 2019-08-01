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Adıyaman'da kaçak nargile tütünü operasyonu

Adıyaman’da, polis ekiplerince kaçak nargile tütün imalathanesine operasyon düzenlendi.

Adıyaman'da, polis ekiplerince kaçak nargile tütün imalathanesine operasyon düzenlendi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kent merkezinde bulunan iki farklı adrese kaçak nargile tütünü operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda satışa hazır 26 adet kaçak nargile tütünü ile 60 litre aroma maddesi gele geçirildi. Aroma maddeleri ile nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı bir şahıs gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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