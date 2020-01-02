İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da kaçak tütün operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Arama yapılan iş yerinde 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerine el konulurken R.T. gözaltına alındı. R.T. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.