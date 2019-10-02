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Adıyaman'da kaçakçılığa geçit yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman’da, kaçakçılık olaylarına göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman'da, kaçakçılık olaylarına göz açtırılmıyor.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından il merkezinde son 3 gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 28 adet gümrük kaçağı telefon, 934 paket gümrük kaçağı nargüle tütünü ele geçirildi. Telefon ve nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı olarak toplam 5 kişiye işlem yapıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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