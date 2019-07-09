Adıyaman'da kan bağış kampanyası

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Temsilcisi Mehmet Engin Coşkun ve komite üyesi çocuklar tarafından kurum içerisinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kızılay Adıyaman Şubesi desteği ile ile kurumun konferans salonunda gerçekleştirilen kampanya kapsamında kurum personelleri kan bağışında bulundu. Gün boyu sürecek olan etkinlikte 450 ünite kanın almasının hedeflenirken komite üyesi olan çocuklar kurumda bulunan odaları da tek tek gezerek burada bulunan personelleri ve işlem yapan vatandaşları kan vermeye de davet etti.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Sadece resmi alanlarda, ödevlendirildiğimiz alanlarda değil, ihtiyaç olan diğer alanlarda da kendimizi ödevlendiren bir kurumuz. Kızılay'da bizim gibi sahada çalışan bir yerde sıkıntı olduğunda dezavantajlı vatandaşlarımızın olduğu yerde seferberlik içerisinde çalışan bir kurumdur. Bu anlamda kendimize yakın hissettiğimiz bir kurumdur, paydaş bir kurumdur. Bizde bunu diğer kamu kurumlarına örnek olması anlamında kurum personelleriyle birlikte böyle bir karar aldık. Kızılay'a, bizimde çorbada tuzumuzun olmasını istedik, bağışta bulunalım istedik. Sadece kan bağışıyla da yetinmemeliyiz. Kızılay'ımız sadece kan bağışı ile gündeme gelen bir kurum olmamalı. Her türlü afette, her türlü ihtiyaçta ivedi bir şekilde orada olan bir kurumdur. Bu amaçla Kızılay'ın hem sahadaki bilinirliğinin artırılması hem de bugün çok rahat, sükunet halinde verdiğimiz bu kan, belki çok acil bir insanın hayatını kurtaracaktır. Bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Bakanlık olarak da, müdürlük olarak da bu tür faaliyetlerin öncülüğünü yapmamız gerekiyor. En başta kendimiz örnek olmak mantığıyla bugün burada bu etkinliği yaptık” diye konuştu.