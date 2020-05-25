İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da kan bağışı kampanyası

Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından ‘Sadece hayat kurtarmak için evden çık’ sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından ‘Sadece hayat kurtarmak için evden çık' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.


Ulucami karşısında bulunan Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından kabul edilen kan bağışlarına Ramazan Bayramının ilk iki gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramının ilk iki gününde kan bağış merkezi tarafından yaklaşık 50 ünite kan toplandı. Sosyal mesafenin korunduğu ve korona virüsü dolayısıyla önlemlerin alındığı kan bağış merkezinde, ‘Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' vurgusu yapıldı. Aynı zamanda ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşlar ise Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri tarafından evlerinden alınarak kan merkezine getiriliyor. Burada yapılan bağışlar sonrasında vatandaşlar yeniden ekipler tarafından evlerine götürülüyor. Kan bağışında bulunmak isteyen ve araçları olmayan vatandaşların 0416 216 1992 numaralı hattı aramalarının yeterli olduğu da ekipler tarafından belirtildi.


Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. İlhami Özdemir, kan verme konusunda oldukça duyarlı olan Adıyamanlılara gönülden teşekkür ettiklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.