İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da kapalı köy yolları açılıyor

Adıyaman’da sen bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da sen bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılma çalışmaları sürüyor.


Adıyaman'da kar yağışının yerine yağmurlu havaya bırakmasıyla birlikte yolu kapalı yerleşim birimlerine ulaşım için yol açma çalışmaları hızlandı.


İki gün önce 204 köy ve 280 mezra yolunun kapalı olduğu Adıyaman'da İl Özel İdare ekiplerinin hummalı çalışmasıyla bu sayı 18 köy, 35 mezraya düştü.


Çelikhan ilçesinde 7 köy ve bağlı 11 mezra, Gerger ilçesinde 4 köy ve bağlı 8 mezra, Sincik'te 7 köy ve 17 mezranın yolunun açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.