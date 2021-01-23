İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da kapalı köy yolu kalmadı

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı sonrası kapalı olan tüm yollar 5 günlük çalışmanın sonunda tamamen açıldı.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı sonrası kapalı olan tüm yollar 5 günlük çalışmanın sonunda tamamen açıldı.


Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve Pazartesi etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman'da 207 köy ve bağlı 269 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin 5 günlük çalışmaları sonrasında Adıyaman'da tüm köy yolları ulaşıma açıldı.


İl Özel İdare ekipleri son olarak Sincik Arıkonak köy yolunu ulaşıma açtı. Ekipler kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı Arıkonak köy yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla Adıyaman'da kapalı köy yolu kalmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.