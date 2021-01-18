Adıyaman'da kapalı olan 20 köy yolunda karla mücadele sürüyor

Adıyaman'da İl Özel İdare ekiplerinin kapalı olan 20 köy yolunda karla mücadele sürüyor.

Adıyaman İl Özel İdare ekipleri Adıyaman'ın Çelkihan ilçesine bağlı 8, Kahta ilçesine bağlı 1, Sincik ilçesine bağlı 11 köyde kar temizleme çalışmalarını yürütüyor. Yolları kapalı olan toplam 20 köyün yol açma çalışmaları sürüyor.

Önceki gün yağan ve etkili olan kar, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımın sağlanamadığı yerleşim yerlerine ulaşmak için İl Özel İdare ekipleri ara vermeden çalışıyor.