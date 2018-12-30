Adıyaman'da kapalı yolları açmak için hummalı çalışma

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor.

Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından 4 gündür kapalı olan Sincik-Malatya yolunda Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının ardından bölgede etkili olan tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti. Ekipler, gün içerisinde çalışmaları tamamlayacaklarını, Sincik-Malatya karayolunu ulaşıma açacaklarını söylediler. Ekipler, vatandaşların yollarda mağdur kalmaması için, rahat ve güvenilir bir yolculuk yapabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurguladılar.

Ekiplerin yoğun çalışmaları vatandaşlardan da büyük takdir topluyor.