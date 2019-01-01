Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince açılıyor.

Adıyaman'da Karayolları 87. Şube Şefliği ve İl Özel İdare ekipleri, yılbaşı akşamı ve tatil gününde de kar temizleme çalışmasını sürdürdü. Ekipler kapanan yolları açma çalışmasına ara vermeden sürdürdü. Karayolları ekipleri daha önce açılan fakat kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden kapanan Sincik Arıkonak-Malatya Karayolunda yol açma çalışmalarına devam etti.

Adıyaman'da özellikle kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy yolları İl Özel İdare ekiplerince açılıyor. Yetkililer, Adıyaman'da 31 köy ve 34 mezraya ulaşım sağlanamadığını ve ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.