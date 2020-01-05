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Adıyaman'da kartpostal görüntüler

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçede kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçede kartpostal görüntüler ortaya çıktı.


Son bir haftadır Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 70 santime ulaşmasına ilçe merkezinde ise 40 santime ulaşmasına neden oldu.


Kartpostal görüntülerin yaşandığı Sincik ilçesinde eşsiz bir manzara ortaya çıktı. Sincikli vatandaşlar kar yağışına oldukça sevindiklerini ve ortaya çıkan manzaranın oldukça güzel olduğunu söyledi.

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