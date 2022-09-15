İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da kavga: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.


İddiaya göre, öğleden sonra Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Mahsun K. (17), Ramazan A. (32), Nuri A. (31) ve Mehmet A. (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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