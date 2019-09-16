Adıyaman'da kaza: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Diyarbakır Karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Hamza Başaran yönetimindeki 02 EE 940 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hamza Başaran ve Kıymet Başaran yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşlar 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.