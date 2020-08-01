Adıyaman'da kaza: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Erdinç (23) idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil Kahta Diyarbakır karayolu Kilisk köyü yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı..

Kazada otomobilde sürücü Ramazan Erdinç ile otomobilde bulunan Medine Erdinç, Fırat Erdinç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.