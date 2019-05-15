Adıyaman'da kaza: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta İlçesi Turgut Özal Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Mahallesi Mevlana İlkokulu yakınında meydana geldi. Abuzer Arı yönetimindeki 02 KB 645 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Uçar yönetimindeki 02 AK 560 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 02 AK 560 plakalı otomobilde bulunan Hüseyin Uçar, Fatma Zehra Uçar, Sebiha Uçar ve otomobil sürücüsü İbrahim Halil Uçar yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.