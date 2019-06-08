İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da kaza: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden Ömer Faruk Özberk idaresindeki 02 EH 525 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Mahmut Kaşıkçı idaresindeki 46 ZB 481 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Çağlayancerit yol ayrımında çarpıştı.


Kazada araçlarda bulunan sürücüler Ömer Faruk Özberk, Mahmut Kaşıkçı, Enes Şahin ve Gülay Kaşıkçı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı ve Pazarcık Devlet Hastanelerine kaldırılıp tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.