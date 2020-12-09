İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da kaza yapan polisler yaralandı

Adıyaman’da bir otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durabilen polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Adıyaman'da bir otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durabilen polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abdulrezzak T., idaresindeki 02 A 7311 plakalı Renault marka polis aracı ile Doğan T., idaresindeki 02 BG 382 plakalı Toyota marka otomobil, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Otomobille çarpışan polis aracı duramayarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru Abdulrezzak T., ile araçta bulunan polis memuru Aslıhan K., yaralandı. Her iki yaralı polis memuru, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.