Adıyaman'da kene uyarısı

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, kene ısırıklarına karşı uyarılarda bulundu

Oda Başkanı Orhan Öztürk, kene ısırıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Son günlerde hava sıcaklığının yükselmesi ile beraber doğadaki kene popülasyonunda görülen artış sebebiyle zoonoz bir hasatlık olan ve keneler ile bulaşan, Son 12 yılda 463 kişinin ölümüne neden olan kırım kango kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşlarımızın bu mevsimlerde dikkatli olmaları ve kene ısırığında mutlaka hastaneye gitmeleri gerekmektedir.

KKKA hastalığını bulaştıran kenelerin Mart-Kasım ayları arasında ortaya çıkar. İlkbahar ve yaz aylarında, pikniği sıkça tercih eden vatandaşlarımız piknik alanlarına gittiklerinde zeminle direk temas etmemelidirler. Oturacakları yere en azından bir örtü sermeliler. Kenelerden insanlara geçen KKKA hastalığı, sadece çiftçilikle uğraşanlar için değil, pikniğe giden vatandaşlar için de tehlike oluşturmaktadır" dedi.

Kenenin doğanın her yerinde bulunduğunu belirten Başkan Öztürk, “Piknikte çorap, ayakkabı gibi koruyucu eşyaları çıkararak çıplak ayakla çimende yürümek yanlıştır. Vatandaşlarımız bu tür bir sosyal aktiviteyle stres atma çabası içindeyken, yeni bir tehlikeyle karşılaşabilirler. Kenelerin bu tür bir hastalığa neden olduğunu bilmek ve önlem almak gerekmektedir. Unutmayın, vücuda yapışan kene ne kadar kısa zamanda vücuttan uzaklaştırılırsa hastalığın bulaşma riski o kadar azalabilmektedir.

Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla, kenelerin üzerine sigara basmak veya kolonya ve gazyağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Zira bu uygulamalar kenelerin kusmasına sebebiyet verebileceğinden, kusmuktaki virüslerin, kan emmek için ısırdığı yerden vücuda girmesine neden olabilir. Kene ısırması vakası gerçekleşmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat ediniz.

KKKA hastalığı ilk olarak hastalığın ismini aldığı Kırım ve Kongoda görülen, virüs denilen mikropların sebep olduğu ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olunan ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden zoonoz bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir” diye konuştu.