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Adıyaman'da ki 52 yıllık kütüphane binası yıkılmaya başlandı

Adıyaman’da 1968 yılında yapılan İl Halk Kütüphanesinin yerine yenisinin yapılması için eski bina yıkılmaya başlandı.

Adıyaman'da 1968 yılında yapılan İl Halk Kütüphanesinin yerine yenisinin yapılması için eski bina yıkılmaya başlandı.


Avrupa Birliği Projesi olan “Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması” Projesi kapsamında Adıyaman'a yeni bir kütüphane binası yapılacak. Adıyaman'ın il oluşundan 14 yıl sonra 1968 yılında yapılan il halk kütüphanesinin yerine yenisi yapılacak.


Demokrasi Parkı ile Adıyaman Müzesi arasında bulunan kütüphane binası yerine yenisinin yapılması için yıkılmaya başlandı.


Yeni yapılacak olan K-Odak Binasında bodrum ve zemin üzerine 2 kat olarak yapılacak. Akıllı ve doğa dostu olan yeni bina toplam 2650 metrekare kapalı alana sahip olacak. Binanın bodrum katında sinevizyon ve arşiv odası, zemin katta sergi salonu, 1 ve 2. Kat ise kütüphane olacak.

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