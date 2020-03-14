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Adıyaman'da ki okulların TÜBİTAK başarısı

Malatya’da yapılan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan Adıyaman’da ki okullar büyük başarı elde etti.

Malatya'da yapılan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Adıyaman'da ki okullar büyük başarı elde etti.


TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya Bölge Sergisi'ne katılan Adıyaman'da okullardan 108 projeden 18'i sergiye davet edildi. Sergiye davet edilen 18 projeden 3 okul birincilik, 4 okulumuz ikincilik ve 3 okul ise üçüncülük elde etti.


Okulların bu başarısı Adıyaman eğitim camiası tarafından takdirle karşılandı.

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