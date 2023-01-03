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Adıyaman'da kırağı her yeri beyaza bürüdü

Adıyaman’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken oluşan kırağı ise her yeri beyaza bürüdü.

Adıyaman'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken oluşan kırağı ise her yeri beyaza bürüdü.


Adıyaman - Malatya karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı sis nedeniyle araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle kırağı oluştu. Her yeri beyaza çeviren kırağı aynı zamanda kartpostallık görüntülere de sahne oldu. Bir yandan sisin oluştuğu bir yandan da kırağının oluştuğu Adıyaman - Malatya karayolunda, emniyet güçleri sürücüleri dikkatli şekilde ilerlemeleri konusunda uyardı.

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