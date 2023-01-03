Adıyaman'da kırağı her yeri beyaza bürüdü

Adıyaman'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken oluşan kırağı ise her yeri beyaza bürüdü.

Adıyaman - Malatya karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı sis nedeniyle araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle kırağı oluştu. Her yeri beyaza çeviren kırağı aynı zamanda kartpostallık görüntülere de sahne oldu. Bir yandan sisin oluştuğu bir yandan da kırağının oluştuğu Adıyaman - Malatya karayolunda, emniyet güçleri sürücüleri dikkatli şekilde ilerlemeleri konusunda uyardı.