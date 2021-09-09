Adıyaman'da kırmızı kuyruklu kertenkele görüldü

Adıyaman'da kırmızı kuyruklu (Çernov ince kertenkelesi) görüldü.

Adıyaman merkez Gazihan Dede mevkiinde vatandaşlar tarafından fark edilen kırmızı kuyruklu kertenkele dikkat çekti. İlk kez kırmızı kuyruklu kertenkele gören vatandaşlar, kertenkeleyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çernov ince kertenkelesi olduğu öğrenilen kertenkelenin kuyruğunun her zaman bu kadar kırmızı olmadığı öğrenildi.

Vatandaşlar, ilk kez böyle bir kertenkele gördüklerini ve çok ilginç bir hayvan olduğunu dile getirdi.