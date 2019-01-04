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Adıyaman'da kırsala yatırım çalışmaları değerlendirildi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kırsal kesime yönelik yapılan yatırım ve çalışmaları değerlendirmek amacıyla il genel meclis üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.


Düzenlenen kahvaltı programına Vali Yardımcısı Adem Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, özel idare şube müdürleri ile il genel meclis üyeleri katıldı.


Karşılıklı sohbet havasında geçen kahvaltı programında Vali Aykut Pekmez ve Milletvekili Ahmet Aydın, il genel meclis üyeleriyle il özel idaresinin 2018 yılında kırsal kesime yönelik yol, su, alt ve üst yapı çalışmaları, kilitli parke taşı döşenmesi ve diğer alt yapı hizmetleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Programda konuşan Vali Aykut Pekmez ve Milletvekili Ahmet Aydın, "İl Özel İdaresi, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve hükumetimiz tarafından hayata geçirilen ve cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlelerinden olan KÖYDES Projeleri kapsamında bugüne köylerimizde başta alt yapı olmak üzere toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu çok önemli hizmetler hayata geçirilmiştir.


Meclis üyelerimizin gayretli çalışmaları sayesinde, ilimiz bugün dünden çok daha iyi durumda. Bugün Adıyaman'da bir sinerji oluştuysa, köylümüzün yüzü gülmeye başladıysa bunda bu meclisin, başkanının ve üyelerinin çok büyük katkısı var. Aziz milletimize bu hizmetleri götürürken, birlik, beraberlik, karşılıklı diyalog ve uyum içerisinde bir çalışma yürüten il genel meclisimizin tüm üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da köylerimize yönelik eksik çalışmalarımızı gözden geçirip, sorun ve sıkıntıları birlik, beraberlik ve imkanlarımız dahilinde çözmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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