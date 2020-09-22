Adıyaman'da kış hazırlığı

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle mevsimsel hazırlıklarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, olası bir aşırı yağışta meydana gelebilecek sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla şehir genelindeki yağmur suyu tahliye ızgaralarında temizlik çalışması yaptı. Şehrin dört bir noktasında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlıklarımıza hız vermiş durumdayız. Bu çerçevede şehrin birçok noktasında bulunan yağmur suyu tahliye ızgaralarını tek tek temizliyoruz. Daha öncede yaptığımız altyapı yenileme çalışmalarına ek olarak yaptığımız bu işlemle vatandaşlarımızın bu yıl kış mevsimini sorunsuz geçirmelerini hedefliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak, kış mevsimine daha sağlıklı bir altyapıyla gireceğiz” diye konuştu.