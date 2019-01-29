İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da klor gazı paniği

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hurdaya ayrılan klor tüpünün kesilmesi sonucu 6 kişi tüpten sızan gazdan zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hurdaya ayrılan klor tüpünün kesilmesi sonucu 6 kişi tüpten sızan gazdan zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin eski buğdaycılar pazarında hurda işi yapan bir iş yerinde çalışanlar tarafından hurdaya ayrılan klor tüpünün kapağı kesici aletlerle kesildi. Tüp içerisinde gaz olduğunu bilmeyen iş yeri çalışanları tüp kapağını kestikleri esnada çevreye gaz yayıldı. Yayılan klor gazından etkilenen ve iş yeri çalışanları oldukları öğrenilen Mustafa D., Emre D., Abdulvahap A. ile orada esnaflık yapan Hasari S., Mehmet S. ve Bedir Y. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak kimseyi olay yerine yaklaştırmazken, AFAD ve itfaiye ekipleri ise olay yerinde çalışmalarda bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.