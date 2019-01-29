Adıyaman'da klor gazı paniği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hurdaya ayrılan klor tüpünün kesilmesi sonucu 6 kişi tüpten sızan gazdan zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin eski buğdaycılar pazarında hurda işi yapan bir iş yerinde çalışanlar tarafından hurdaya ayrılan klor tüpünün kapağı kesici aletlerle kesildi. Tüp içerisinde gaz olduğunu bilmeyen iş yeri çalışanları tüp kapağını kestikleri esnada çevreye gaz yayıldı. Yayılan klor gazından etkilenen ve iş yeri çalışanları oldukları öğrenilen Mustafa D., Emre D., Abdulvahap A. ile orada esnaflık yapan Hasari S., Mehmet S. ve Bedir Y. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak kimseyi olay yerine yaklaştırmazken, AFAD ve itfaiye ekipleri ise olay yerinde çalışmalarda bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.