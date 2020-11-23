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Adıyaman'da kömür sobası satışları başladı

Adıyaman’da havaların soğumasıyla beraber soba satışları başladı.

Adıyaman'da havaların soğumasıyla beraber soba satışları başladı.


Havaların soğumasıyla beraber başlayan soba satışlarının genellikle köylüler tarafından alındığı belirtildi. Günde 7-8 Soba satışının yapıldığını vurgulayan esnaflar satışlardan oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Sobanın verdiği tadı hiçbir ısıtıcının vermediğini ifade eden esnaflar, soba satışlarının 350 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar çıktığını belirtti. Satışlardan dolayı ellerinde sayılı oranda soba kaldığını söyleyen esnaflar, vatandaşlardan biran önce soba ihtiyaçlarını karşılamalarını istedi.

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