Adıyaman'da konservatuar eğitimi güz kurslarıyla devam ediyor

2018-2019 güz dönemi kurslarına devam eden Adıyaman Belediyesi Konservatuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Belediye Konservatuarı ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Konservatuarı yetkilileri, kurslara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Konservatuarımızda daha önceki yıllarda olduğu gibi güz döneminde de yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl üstüne koyarak büyüyen konservatuarımızda 2018-2019 güz döneminde, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından türk sanat müziği, türk halk müziği, türk halk oyunları, resim, tiyatronun yanı sıra gitar, bağlama, ney, piyano, ud, keman, satranç, resim ve şan eğitimi gibi bölümlerde eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak” diye konuştular.

Kurslara katılan öğrenciler ise kendilerine ücretsiz olarak tanınan bu imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek, tüm sanatseverleri kendileri gibi bu imkanlardan yararlanmaya davet etti.