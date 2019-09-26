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Adıyaman'da korkutan balık ölümleri

Adıyaman Atatürk Barajı Göleti’nde meydana gelen toplu balık ölümleri tedirgin ediyor.

Adıyaman Atatürk Barajı Göleti'nde meydana gelen toplu balık ölümleri tedirgin ediyor.


Atatürk Barajı Göleti Kızılcapınar köyü mevkisinde sabah saatlerinde balık tutmaya giden balıkçılar, su üzerinde ve kıyıda on binlerce ölü balık görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Pis kokuların yükseldiği ve on binlerce balığın öldüğü baraj göletinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, durumu Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğüne Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölmüş balıklardan numuneler aldı. Alınan numuneler incelenmek üzere götürüldü.


Balık ölümlerinden tedirgin olduklarını dile getiren balıkçı Halil Balcı, “Yıllardır burada balıkçılık yapıyorum. Bu birkaç gündür bu balıklar bu şekilde ölüyor. Tahminimce 5 tona yakın balık ölmüştür. Balık zaten su dibinde şişiyor, su üzerine çıkıp kıyıya vuruyor” dedi.


Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisi Sait Akıncı ise, "Şu anda Sitilce mevkii, Kızılcapınar köyü sınırları dahilinde mevcut olan durumla ilgili su ve balık numunesi aldık. Gerekli kurumlara tahlil için göndereceğiz. Çıkacak sonuçlar da inşallah kamuoyu ile paylaşılacaktır” diye konuştu.

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