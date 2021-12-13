İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da korkutan ev yangını

Adıyaman’da, bir ikamette sabaha karşı çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette sabaha karşı çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 30169 Sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın 2.katında yangın meydana geldi. Yunus Y'ye ait dairede meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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