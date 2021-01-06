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Adıyaman'da korkutan patlama

Adıyaman’da eski valilik binasının bahçesinde bulunan yakıt tankeri bomba gibi patladı.

Adıyaman'da eski valilik binasının bahçesinde bulunan yakıt tankeri bomba gibi patladı. Patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü.


Adıyaman Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan eski valilik binasının yıkılmasının ardından bahçede bulunan yakıt tankeri patladı. Bomba gibi patlayan yakıt tankeri, yanında bulunan binaya büyük hasar verdi. Yıkılmak için boşaltılan eski DSİ binasının da camları ve çerçeveleri patlama ile yerle bir oldu.


Alevlerin yükseldiği patlamada, gökyüzünü siyah bir duman kapladı. Panik ve korkuya neden olan patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans kısa sürede ulaştı. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.


İlk belirlemelere göre yaralı olmadığı öğrenildi.

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