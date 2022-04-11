Adıyaman'da kornea nakillerine başlandı

Adıyaman'da bir süredir yapılmakta olan ve pandeminin olumsuz etkileri sonucu ara verilen kornea nakillerine tekrardan başlandı.

Göz Hastalıkları Kliniğinde Op. Dr. Hasan Kızıltoprak ve Op. Dr. Abdurrahman Bilen ile ekibinin yoğun çabaları sonucu Doğu ve Güneydoğu'da bir çok merkezde yapılamayan bu cerrahi tekrar başladı. Konuyla ilgili konuşan Kornea Birimi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Hasan Kızıltoprak, korneanın hasar görmesi halinde ödem veya leke oluşumunun meydana geldiğini söyledi. Kızıltoprak, “Korneada skar, ödem veya başka bir nedenle oluşan düzensizlik ışığın yansımasına, dağılmasına, bulanık görmeye ve görme kaybına neden olur. Kornea nakli enfeksiyona bağlı korneada yara dokusu ve yeni damarlanma oluşması, kalıtsal geçiş gösteren bazı kornea distrofileri, travmaya bağlı korneanın saydamlığının ve şeklinin bozulması, ileri derecede keratokonus varlığı gibi durumlarda gerekli görülmektedir. Kornea naklinden fayda görebilmek için gözün kornea dışındaki yapılarının normal olması gerekir. Retina tabakasında bir hasar varsa kişi yapılan nakilden fayda görmez. Yapacağımız ayrıntılı muayene ve göz ultrasonografisi ile kişinin ameliyattan fayda görüp görmeyeceğine karar verilir. Kornea nakillerinin artık rutin bir cerrahi olarak devam edecektir” dedi.

Daha sonar konuşan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kornea Nakil Merkezi deneyimli bir ekip ile çalışmalarına devam etmektedir.Pandemi nedeniyle yapılamayan kornea nakilleri rutin olarak hastanemizde tekrar yapılmaktadır.Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum "diye konuştu.