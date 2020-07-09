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Adıyaman'da korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde uygulanan korona virüsü salgınına yönelik denetimleri Adıyaman’da da gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde uygulanan korona virüsü salgınına yönelik denetimleri Adıyaman'da da gerçekleştirdi.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan berber, kuaför, güzellik merkezleri, eğlence merkezleri ve düğün salonlarındaki korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, denetimlerde belirlenen meslek gruplarında incelemelerde bulunduklarını dile getirdi.


Denetimlerde esnafların genel olarak kurallara uyduğu ve tedbirleri aldığını da sözlerine ekleyen yetkililer, denetimlerin vatandaşların sağlığı için sık sık yapılacağı belirtti.

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