Adıyaman'da korona virüs vakaları artıyor

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı Adıyaman'da artmaya devam ediyor.

Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu illeri arasında yüksek riskli ‘Kırmızı' kategoride bulunan tek il olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. İki haftadır 100 bin 116 olan vaka yoğunluğu oranı 100 binde 154'e çıktı. Adıyaman merkez ve ilçelerde hıfzıssıhha kurulları tarafından onlarca adres karantina altına alınıyor. Vatandaşlar, dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsün Adıyaman'da yükselişte olmasını, yapılan uyarılara ve tedbirlere aldırış edilmemesine bağlıyor. Vatandaşlar, ev ve taziye ziyaretlerinin devam ettiğini, çoğu kişinin alışveriş bahanesiyle merkezi noktalarda kalabalık oluşturduğunu söyledi. Vatandaşlar Adıyaman'da tedbirlerin daha sıkı olmasını istediklerini söyledi.