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Adıyaman'da köy yollar ulaşıma açıldı

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.


Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı Adıyaman ve ilçelere bağlı köylerde yollar açıldı. Adıyaman'da sabah saatleri itibariyle Sincik ilçesine bağlı Aksu ve Geçitli köylerinin kapalı olan yolları da gün içerisinde açıldı.


Köy yollarında İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmalarını 36 iş makinesiyle yürüttüğünü belirten yetkililer, kırsalda ulaşımın aksamadan sağlandığını dile getirdi.

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