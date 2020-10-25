Adıyaman'da KPSS heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, Adıyaman'da da heyecanla başladı.

Adıyaman'da, KPSS Ön Lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylar sınav binası girişinde bulunan yetkililerce sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanları kontrol edilerek içeriye alındı. Korona virüs önlemleri kapsamında adaylara sınav görevlilerince maske ve ıslak mendil dağıtılırken ellerine ise dezenfektan sıkıldı. Yetkililer, adayları sürekli sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, uyarılara rağmen geç kalan 2 aday sınava girecekleri sınav binasına alınmadı.