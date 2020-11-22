Adıyaman'da KPSS heyecanı

Tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı.

KPSS'ye girecek olan adaylar, erken saatte sınav olacakları okulların önüne geldi. Adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tek tek içeri alındı. Bazı adaylar sınava son saniyede yetişti.

Sınavların yapıldığı okullarda görevli kolluk kuvvetleri ve memurlar adayların mağdur olmaması için son dakikalarda okul çevresine ulaşan adaylara acele etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Saatler 10.00'ı gösterdiğinde ise kapılar kapandı.