İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da kritik bölgeler dezenfekte ediliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezinde bulunan kritik noktalarda temizlik çalışması yapan Adıyaman Belediyesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bahçesini de deterjanlı ve tazyikli suyla yıkadı.


Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, şehirdeki kritik noktalar arasında yer alan hastanelerde de temizlik ve dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek, “Adıyaman Belediyesi olarak tedbirlerimizi arttırarak sürdürüyor. Korona virüse karşı vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı her yeri dezenfekte eden ekiplerimiz, özellikle kritik noktalar arasında bulunan hastanelerde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda daha önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmasını şimdide Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştiren ekiplerimiz, hastanenin bahçesini deterjanlı ve tazyikli suyla yıkadı” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.