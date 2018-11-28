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Adıyaman'da kumar operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathaneye yapılan kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathaneye yapılan kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kurmar oynatıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek belirtilen kıraathaneye operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında baskın esnasında kumar oynayan A.P, K.Ş, A.K, M.B., ile iş yerinde kumar oynatan Y.E., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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