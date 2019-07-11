Adıyaman'da "Kümelenme ve Seracılık" semineri

Adıyaman Belediyesi yöneticileri ve teknik personeli, ‘Kümelenme ve Seracılık' konusunda bilgilendirildi.

Adıyaman Belediyesi'nin daveti üzerine Adıyaman'a gelen Çankaya Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, belediye yönetimine ve teknik personele kümelenme konusunda bilgiler verdi.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Mithat Töken, birim müdürleri, teknik personel ve konu ile ilgili değişik iş sektöründen vatandaşlar katıldı.

Programda, kümelenmenin ortak yatırım demek olduğunu söyleyen Güvenç, işbirliğiyle kalkınmanın daha hızlı olacağına dikkat çekti.

Toplantıya, ülkemizde önümüzdeki süreçte kümelenme konusunda neler yaşanılacağı öngörülerine yer vererek başlayan Prof. Dr. Güvenç, “Önümüzdeki süreçte teknoloji üretemeyenler küresel ekonomi içinde yok olacak. Bugün kümelenme noktasında istenen performansı gösteremeyen yerel sektör temsilcileri cirolarında artış olmasına rağmen, karlarında her geçen gün azaldığı görülmektedir. Bundan dolayı sektörler giderek daha çok batağa sürükleniyor. Bu bataktan birlikte hareket ederek çıkılabilir” diye konuştu.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, önemli konular hakkında kendilerini bilgilendiren Çankaya Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç'e teşekkür etti.