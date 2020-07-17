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Adıyaman'da kurbanlık satışları başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman’da kurbanlık hayvan satışları başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman'da kurbanlık hayvan satışları başladı.


Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarında alıcılarını bekleyen kurbanlıkların fiyatlarının geçen yıl ile aynı olduğunu söyleyen satıcılar bu yıl kurban satışlarının pandemiden dolayı düşük olduğunu söyledi. Korona virüs salgını dolayısıyla hayvan satışlarında düşüş olduğunu belirten satıcılar, küçükbaş kurbanlıkların 900 ile 2 bin TL arasında satıldığını büyük baş kurbanlıkların ise 7 bin TL'den başlayarak 20 bin TL'ye kadar çıktığını belirtiler.

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