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Adıyaman'da Kütüphane Haftası kutlandı

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Hizmet Topluluğu ve Eğitim Kültür Topluluğu tarafından Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman Üniversitesinde de kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Hizmet Topluluğu ve Eğitim Kültür Topluluğu tarafından Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman Üniversitesinde de kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Merkez Külliyesi Gençlik Meydanında düzenlenen etkinlikte kütüphane çalışanları ve üniversite öğrencileri hazır bulundu. 55. Kütüphane Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilindeki tüm kurum ve kuruluşlarda aynı gün ve saatte gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde katılımcılar 12.30-13.00 saatleri arası üniversite kütüphanesinden temin edilen kitapları okudu.


Geniş katılımla gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği güzel görüntülere sahne oldu.

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