Adıyaman'da lekeli semender görüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tarlasında çalışan bir vatandaş, kış ayında lekeli semender gördü.

Besni ilçesi Kızılcaoba Mahallesi Eski Besni ören yerinde tarlada çalışan Serdar Meşen isimli vatandaş, İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve İsrail'de yaygın olarak görülen lekeli semendere (Türk semenderi) rastladı. Kış ayında gördüğü semender karşısında heyecanlanan Serdar Meşen, cep telefonu ile semenderin görüntülerini kaydetti. Meşen, yaklaşık 15 santim uzunluğundaki lekeli semenderi aynı gün içerisinde iki defa gördüğünü belirtti.

Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de de görülen lekeli semenderin, nemli bölgelerde yaşamayı sevdiği biliniyor.

Serdar Meşen, bu hayvana daha önce hiç rastlamadığını belirterek, “Bugüne kadar hiç rastlamadığım bir sürüngen türüne rastladım. Yapmış olduğum araştırmada bu sürüngen sarı ve siyah renkli bir hayvandı ve Türk Semenderi olduğunu öğrendim. Bu sürüngenin ülkemizde neslinin tükendiği söyleniyor. Ancak Suriye'de, Irak'ta, İsrail civarlarında daha çok yaşadığı söyleniyor. Böyle bir hayvanın kış mevsiminde görülmesi ve bahçemde olması beni etkiledi” diye konuştu.