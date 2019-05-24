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Adıyaman'da makaron operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Adıyaman’da 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Adıyaman'da 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman merkezde bulunan 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyonda 6 milyon 410 bin adet kaçak makaron, calbor marka paketli şekilde 696 adet tütün mamülü ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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