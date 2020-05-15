Adıyaman'da maske uygulaması başladı

Adıyaman'da artan vaka sayıları nedeniyle maske takmak zorunlu olurken, görevliler uygulama yaptı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 Mayıs Perşembe saat 23.59'dan itibaren Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Uygulamanın başladığı ilk gün insanlar genel itibariyle kurallara uyarken, caddelerde yok denecek kadar az kişinin maske takmadığı gözlemlendi. Polisler sürekli vatandaşları maskesiz çıkmamaları konusunda uyardı. Maske takmayan kişilere de belediye görevlileri ve polisler tarafından maske dağıtıldı. Demokrasi Parkı önünde belediye görevlileri, kentin işlek caddeleri üzerinde ise polisler maske dağıttı. Maskesi olan kişiler de dağıtılan maskelerden aldı.

Vatandaşlar maske uygulamasını olumlu karşılarken, salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.